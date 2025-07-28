На 76-м году жизни скончался автор песен Челентано Чельсо Валли

В возрасте 75 лет в Болонье умер известный итальянский композитор, аранжировщик и продюсер Чельсо Валли. Об этом сообщил портал Doremifasol, не уточнив причин смерти.
Валли, родившийся в 1950 году в Болонье, начал музыкальную карьеру после окончания консерватории. Он впервые проявил себя в 1978 году, выпустив альбом Provincia в сотрудничестве с Джампьеро Анелли, более известным как Drupi.
Музыкант считается одним из пионеров итало-диско, в том числе благодаря работе с группой Passengers, чья музыка была особенно популярна в Советском Союзе в 1980-х.
На протяжении долгой карьеры Валли сотрудничал с ведущими звёздами итальянской и мировой эстрады — Адриано Челентано, Эросом Рамазотти, Андреа Бочелли, Matia Bazar, Джанни Моранди, Раф, Джорджией и Манго. Его композиции звучали в саундтреках к таким фильмам, как «Крёстный отец 3» Фрэнсиса Форда Копполы и «Кровные узы».
Долгие годы Чельсо Валли был дирижёром оркестра на престижном музыкальном фестивале в Сан-Ремо, в последний раз выступив в этой роли в 2023 году. Он также создавал музыку для телепередач и рекламы.
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