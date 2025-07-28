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«Он измотан»: близкие Карла III опасаются, что он доведет себя до истощения

Британский король Карл III испытывает сильное утомление из-за насыщенного рабочего графика на фоне лечения рака. Об этом сообщает The Daily Beast.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

Британский король Карл III испытывает сильное утомление из-за насыщенного рабочего графика на фоне лечения рака. Об этом сообщает The Daily Beast.

Друзья короля отмечают, что он стремится работать больше, чем позволяет его здоровье, и не хочет идти на компромиссы. Близкие люди беспокоятся, что он может довести себя до полного истощения, эту тревогу разделяет и его супруга, королева Камилла.

Один из источников в окружении монарха отметил, что Карл III отказывается снижать темп, несмотря на серьезное заболевание. По его словам, работа придает королю силы, но ему определенно нужна пауза.

— Он измотан. Сложность в том, что работа его заряжает, но ему нужно сделать паузу. Камилла хочет, чтобы он сбавил темп, но он отказывается, — приводят слова источника в материале.

5 февраля 2024 года в пресс-службе Букингемского дворца сообщили, что у Карла III диагностировали рак простаты. Во время лечения ему посоветовали отложить выполнение своих обязанностей.

8 ноября того же года принц Уильям заявил в интервью, что у него был тяжелый период во время болезни его отца Карла III и жены принцессы Уэльской Кейт Миддлтон.

27 марта 2025 года появилась информация, что Карла III госпитализировали из-за «временных побочных эффектов» лечения рака.

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