«Он измотан»: близкие Карла III опасаются, что он доведет себя до истощения

Британский король Карл III испытывает сильное утомление из-за насыщенного рабочего графика на фоне лечения рака. Об этом сообщает The Daily Beast.
Друзья короля отмечают, что он стремится работать больше, чем позволяет его здоровье, и не хочет идти на компромиссы. Близкие люди беспокоятся, что он может довести себя до полного истощения, эту тревогу разделяет и его супруга, королева Камилла.
Один из источников в окружении монарха отметил, что Карл III отказывается снижать темп, несмотря на серьезное заболевание. По его словам, работа придает королю силы, но ему определенно нужна пауза.
— Он измотан. Сложность в том, что работа его заряжает, но ему нужно сделать паузу. Камилла хочет, чтобы он сбавил темп, но он отказывается, — приводят слова источника в материале.
5 февраля 2024 года в пресс-службе Букингемского дворца сообщили, что у Карла III диагностировали рак простаты. Во время лечения ему посоветовали отложить выполнение своих обязанностей.
8 ноября того же года принц Уильям заявил в интервью, что у него был тяжелый период во время болезни его отца Карла III и жены принцессы Уэльской Кейт Миддлтон.
27 марта 2025 года появилась информация, что Карла III госпитализировали из-за «временных побочных эффектов» лечения рака.