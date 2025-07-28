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В Ростовской области на поддержку бойцов СВО потратят 10 миллиардов

Участникам СВО компенсируют расходы на зубопротезирование.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

Власти Ростовской области планируют направить дополнительные средства на социальные программы, приоритетом станет помощь участникам спецоперации и их семьям. Об этом заявил Юрий Слюсарь, уточнив, что на эти цели предусмотрено десять миллиардов рублей. В числе мер поддержки — компенсация расходов на зубопротезирование для военнослужащих. Сообщается на сайте регионального правительства.

Отметим, что на сферу образования дополнительно выделят 1,7 млрд рублей. Эти средства пойдут на строительство и ремонт школ и детских садов, их оснащение, а также индексацию зарплат педагогов. В здравоохранении 870 млн рублей направят на повышение доходов медиков, закупку льготных лекарств и оборудования для онкодиспансера, БСМП в Ростове-на-Дону, госпиталя ветеранов войн и детского нейрореабилитационного центра.

Еще около шести миллиардов рублей предусмотрено на развитие коммунальной инфраструктуры. В планах — капремонт многоквартирных домов, расселение аварийного жилья, обустройство дворов и общественных пространств. Отдельно один млрд рублей направят на модернизацию систем водоснабжения и отопления в Цимлянске, Таганроге, Новошахтинске, Белокалитвинском районе и других территориях.

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