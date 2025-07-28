Расширен перечень продукции, которая не может номинироваться на Госзнак качества

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Государственного комитета по стандартизации Елена Моргунова в эфире «Первого информационного» рассказала, какая продукция теперь не может номинироваться на Государственный знак качества, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Моргунова: около 30 тыс. человек оценили претендующую на Госзнак качества продукцию по критерию эстетичности.
В этом году с учетом наработанной практики расширен перечень продукции, которая не может номинироваться на Государственный знак качества. «Не может присуждаться знак качества продукции, в производстве которой использовались генномодифицированные продукты. Также не может номинироваться та продукция, к которой в течение последних трех лет были претензии со стороны контрольно-надзорных органов по качеству и безопасности», — сказала Елена Моргунова.
Кроме этого, введено обязательное условие: продукция должна быть отечественного производителя, то есть производиться непосредственно на территории Республики Беларусь.
Также каждый госорган, который отвечает за определенные критерии, разработал свои схемы оценки этих критериев. «Каждый ввел 100-бальную систему оценки для четкой прослеживаемости назначения этих баллов, чтобы было видно, за что присуждается тот или иной балл данной продукции», — отметила глава Госстандарта. -0-