Расширен перечень продукции, которая не может номинироваться на Госзнак качества

В этом году с учетом наработанной практики расширен перечень продукции, которая не может номинироваться на Государственный знак качества. «Не может присуждаться знак качества продукции, в производстве которой использовались генномодифицированные продукты. Также не может номинироваться та продукция, к которой в течение последних трех лет были претензии со стороны контрольно-надзорных органов по качеству и безопасности», — сказала Елена Моргунова.