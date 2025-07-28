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Дуров после 10 часов допроса во Франции вышел в приподнятом настроении

Основатель Telegram Павел Дуров вышел после допроса в парижском суде, он пробыл 10 часов. Этот третий с начала разбирательства допрос. После окончания процедуры он вышел из здания суда в весьма приподнятом настроении, но решил не комментировать ситуацию и отказался общаться с ожидавшими его журналистами. Вместе с юристами он направился к своему автомобилю.

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Источник: Life.ru

Допрос начался 28 июля в 10:00 по местному времени (11:00 мск). Дуров пришёл в офис следственных судей с четырьмя адвокатами, передаёт РИА «Новости».

По информации Life.ru, юристы Дурова подали ходатайство в Парижский апелляционный суд с просьбой отменить дело против него. Также они направили обращение о досудебном рассмотрении вопроса в Суд Европейского Союза.

Напомним, в августе прошлого года Дурова задержали в аэропорту Парижа. После продолжительных разбирательств его отпустили под залог, но наложили запрет на выезд из страны. Исключение составляют поездки в Дубай, где расположены офисы его компании. Дуров уверен, что французские власти пытаются ограничить свободу слова и тормозят развитие технологий.

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