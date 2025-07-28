Дуров после 10 часов допроса во Франции вышел в приподнятом настроении

Основатель Telegram Павел Дуров вышел после допроса в парижском суде, он пробыл 10 часов. Этот третий с начала разбирательства допрос. После окончания процедуры он вышел из здания суда в весьма приподнятом настроении, но решил не комментировать ситуацию и отказался общаться с ожидавшими его журналистами. Вместе с юристами он направился к своему автомобилю.