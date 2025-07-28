Немец забыл автокресло с новорожденным сыном на улице и насмерть задавил его

Мужчина посадил в салон старшего ребенка и поместил младшего мальчика в специальную люльку, которую по невнимательности оставил за автомобилем. После этого он сел в транспорт и, решив, что вся семья находится внутри, поехал назад. Пострадавшего мальчика экстренно госпитализировали, но спасти его не удалось. Немецкие правоохранители начали проверку по факту случившегося, передает таблоид Bild.