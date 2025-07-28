Немец забыл автокресло с новорожденным сыном на улице и насмерть задавил его

Отец в небольшой деревне Альтхайм в земле Баден-Вюртембер в Германии забыл автомобильное кресло с новорожденным сыном на парковке позади машины, дал задний ход и случайно переехал его. Инцидент произошел на стоянке около местного спортивного комплекса.
Мужчина посадил в салон старшего ребенка и поместил младшего мальчика в специальную люльку, которую по невнимательности оставил за автомобилем. После этого он сел в транспорт и, решив, что вся семья находится внутри, поехал назад. Пострадавшего мальчика экстренно госпитализировали, но спасти его не удалось. Немецкие правоохранители начали проверку по факту случившегося, передает таблоид Bild.
Немецкая семья в испанской Овьедо на протяжении трех с половиной лет держала своих детей дома взаперти, опасаясь того, что они заразятся коронавирусом COVID-19. Профессор философии с женой сняли дом в 2021 году. Они никогда не открывали ставни, а всю еду получали с помощью курьерской доставки.
Другой случай произошел в декабре 2024 года, когда супружеская пара из США заперла собственную дочь в кладовке с включенным обогревателем, из-за чего девочка скончалась.