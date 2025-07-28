В Петербурге иностранным гражданам запретили работать в такси до конца года

Как передает «КП-Петербург», запрет будет распространяться на иностранцев, трудящихся по патенту и предоставляющих услуги в сфере легкового такси и аренды автомобилей в водителем. При этом компании должны завершить договоры с мигрантами в течение трех месяцев.