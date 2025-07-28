В Петербурге иностранным гражданам запретили работать в такси до конца года

В Санкт-Петербурге ввели запрет для иностранных граждан на работу в такси до конца 2025 года. Соответствующее постановление было подписано губернатором города Александром Бегловым.
«Решение направлено на повышение качества и безопасности перевозок, а также на расширение возможностей для трудоустройства россиян», — говорится в сообщении пресс-службы градоначальника.
Как передает «КП-Петербург», запрет будет распространяться на иностранцев, трудящихся по патенту и предоставляющих услуги в сфере легкового такси и аренды автомобилей в водителем. При этом компании должны завершить договоры с мигрантами в течение трех месяцев.
Постановление вступит в силу через десять дней, а итоги внедрения инициативы будут подведены в 2026 году.
Ранее KP.RU сообщал, что в Чувашии иностранным гражданам запретили устраиваться на работу в такси и сфере образования.