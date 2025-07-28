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В Петербурге иностранным гражданам запретили работать в такси до конца года

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал указ о запрете на работу в такси для иностранцев, трудящихся по патенту.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

В Санкт-Петербурге ввели запрет для иностранных граждан на работу в такси до конца 2025 года. Соответствующее постановление было подписано губернатором города Александром Бегловым.

«Решение направлено на повышение качества и безопасности перевозок, а также на расширение возможностей для трудоустройства россиян», — говорится в сообщении пресс-службы градоначальника.

Как передает «КП-Петербург», запрет будет распространяться на иностранцев, трудящихся по патенту и предоставляющих услуги в сфере легкового такси и аренды автомобилей в водителем. При этом компании должны завершить договоры с мигрантами в течение трех месяцев.

Постановление вступит в силу через десять дней, а итоги внедрения инициативы будут подведены в 2026 году.

Ранее KP.RU сообщал, что в Чувашии иностранным гражданам запретили устраиваться на работу в такси и сфере образования.

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