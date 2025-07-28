Россиян предупредили о затруднениях в выдаче прав из-за некоторых болезней

«Лица с такими диагнозами могут представлять повышенную опасность на дороге, создавая высокую вероятность причинения вреда здоровью и имуществу, а также морального ущерба», — сказал юрист в беседе с РБК. Эксперт дал положительную оценку новым правилам и выразил надежду на то, что внесенные изменения помогут предотвратить вождение транспортных средств лицами, которые «не способны безопасно» это делать.