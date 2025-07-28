Грибы- «зомби» обнаружили в подмосковных лесах

Речь идет о ксилярии многообразной. В народе ее называют «пальцами мертвеца», так как выступающие из земли отростки напоминают конечности покойника. Вместо привычной шляпки и ножки у ксилярии есть жесткое вытянутое плодовое тело высотой от 3 до 10 сантиметров. Эти «пальцы» растут группами и имеют темно-синий цвет, а их кончики часто светлые, что напоминает ногти. На самом деле это споры, которые помогают грибам размножаться. Ксилярия неядовита, но обладает пресным вкусом, передает «MK».