Грибы- «зомби» обнаружили в подмосковных лесах

Грибы жуткого вида заполнили леса Истринского района Подмосковья. Несмотря на их внешность, они неядовиты, при этом являются довольно редким видом. О необычной находке рассказали грибники.
Речь идет о ксилярии многообразной. В народе ее называют «пальцами мертвеца», так как выступающие из земли отростки напоминают конечности покойника. Вместо привычной шляпки и ножки у ксилярии есть жесткое вытянутое плодовое тело высотой от 3 до 10 сантиметров. Эти «пальцы» растут группами и имеют темно-синий цвет, а их кончики часто светлые, что напоминает ногти. На самом деле это споры, которые помогают грибам размножаться. Ксилярия неядовита, но обладает пресным вкусом, передает «MK».
До этого житель Дмитровского района Московской области рассказал о необычной находке во время тихой охоты. Ему удалось обнаружить редкий для региона вид гриба, который встречается в лесу одним из первых в сезоне: речь идет о клавикороне коробчатой.
23 июня занесенный в Красную книгу «молодильный» гриб саркосому шаровидную, которую также называют «ведьминым котлом», обнаружили в ходе научных работ на территории заказника «Позарым имени Зимина» в Хакасии.