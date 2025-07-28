Эндокринолог объяснила, почему опасно заставлять ребенка доедать

Заставлять ребенка доедать еду опасно для его здоровья и может привести к формированию неправильных пищевых привычек. Об этом сообщила детский врач-эндокринолог Дарья Хайкина в беседе с «Газета.Ru». По ее словам, фразы вроде «пока не доешь — из-за стола не выйдешь» кажутся безобидными, но на деле они вредны. Такие подходы учат ребенка игнорировать чувство голода и сытости, что в будущем может привести к перееданию и неспособности понимать потребности организма.
Хайкина отметила, что подобные методы воспитания формируют у детей привычку есть не по голоду, а по принуждению. Это нарушает естественные сигналы тела, из-за чего ребенок перестает понимать, голоден он или сыт. В результате такие привычки могут стать причиной лишнего веса и проблем со здоровьем.
Врач-эндокринолог Евгения Пальченко добавила, что повышенный аппетит может быть вызван не только привычками, но и физиологическими причинами. Среди них — недостаток воды, нерегулярное питание, избыток быстрых углеводов, недостаток белков и жиров, низкокалорийные диеты, плохой сон или нарушение биоритмов, например, из-за ночных смен. Её слова приводит RT.
Что касается вредных продуктов, таких как бургеры, сладкая газировка или чипсы, их можно употреблять, но редко и в небольших количествах. Гастроэнтеролог Ольга Сухарева подчеркнула, что такие продукты допустимы как исключение, а не как часть регулярного рациона, пишет «Царьград».