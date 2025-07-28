Эндокринолог объяснила, почему опасно заставлять ребенка доедать

Заставлять ребенка доедать еду опасно для его здоровья и может привести к формированию неправильных пищевых привычек. Об этом сообщила детский врач-эндокринолог Дарья Хайкина в беседе с «Газета.Ru». По ее словам, фразы вроде «пока не доешь — из-за стола не выйдешь» кажутся безобидными, но на деле они вредны. Такие подходы учат ребенка игнорировать чувство голода и сытости, что в будущем может привести к перееданию и неспособности понимать потребности организма.