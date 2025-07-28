Ребенка из Казахстана с тяжелым заболеванием прооперировали в Беларуси: подробности уникального случая

Сложнейшую операцию ребенку из Казахстана провели в Республиканском научно-практическом центре (РНПЦ) детской хирургии на прошлой неделе. У мальчика редкое генетическое заболевание — тяжелая форма гипертрофической кардиомиопатии. Сейчас 11-летний пациент и бабушка-опекун находятся в центре под присмотром медиков. Корреспондент БЕЛТА узнала подробности уникального случая.
Патология, с которой ребенок попал на хирургический стол, очень редкая и тяжелая. В обычной ситуации предстояла бы пересадка сердца, пояснил директор РНПЦ, главный внештатный детский кардиохирург Минздрава Константин Дроздовский. Однако белорусские детские кардиохирурги, посоветовавшись с коллегами, в том числе из России, которые имеют большой опыт проведения таких операций, приняли решение оперировать.
Вмешательство длилось около 5 часов. Сердце ребенка останавливали часа на два. Все это время системы жизнеобеспечения работали на сохранение жизни пациента.
«Операция технически очень сложная. Излишние мышцы, которые мешают сердцу ребенка сокращаться, пришлось удалить с двух сторон. Со стороны клапана и с другой стороны — через трансапикальный доступ, то есть разрез через верхушку сердца, что было сделано впервые в Беларуси. В этой ситуации нельзя не сделать хорошо. К счастью, это удалось. Ситуация — тяжелейшая. Операция сложнейшая. Но ребенок поправляется и хорошо себя чувствует», — отметил Константин Дроздовский.
Диагноз — гипертрофическая кардиомиопатия — Жумабаеву Мухаммедали выставили в профильном центре Астаны. «В 2022 году мы поехали на обследование в Астану. В том же году мама внука скончалась от сердечной болезни — дилатационной кардиомиопатии. Я взяла отпуск и летом повезла своего внука на обследование», — рассказала Фания Муканова, бабушка-опекун 11-летнего пациента.
С 2022 года мальчик находился на учете в кабинете хронической сердечной недостаточности кардиохирургического центра Астаны. «Каждые полгода мы ездили на плановое обследование и лечение. В марте у нас была последняя госпитализация в Астану. Нам сказали, что ребенку нужно оперативное лечение. Мышца разрасталась и желудочки сердца уменьшались в объеме. Полости стали щелевидные», — рассказала бабушка.
Местные кардиохирурги не взялись оперировать ребенка. Но было предложено хирургическое лечение за рубежом. Документы отправляли в несколько стран, в том числе Германию и Турцию. Но медики сомневались, что кто-то может взяться за сложнейшую операцию.
«А в мае этого года пришел ответ из Минздрава, что ответила Беларусь, — рассказала Фания Муканова. — Про Беларусь раньше слышала очень много отзывов. Получив такую новость, конечно, обрадовалась и питала большую надежду».
Врожденная гипертрофическая кардиомиопатия у детей — достаточно редкая ситуация, подтвердил заведующий отделом детской кардиохирургии РНПЦ детской хирургии Юрий Линник. Эта патология, по его словам, больше распространена среди взрослых пациентов. «У детей гипертрофия такой степени, чтобы необходимо было оперировать, встречается довольно редко. Чаще всего пациенты лечатся посредством консервативной терапии — этого бывает достаточно. Но сложные формы гипертрофической кардиомиопатии вынуждают нас прибегать к более раннему хирургическому вмешательству, как, например, у этого пациента. Случаи, когда патология носит генетический, семейный характер, как раз сопровождаются более тяжелым течением», — пояснил он.
С момента операции прошло около недели. Нельзя однозначно сказать: вмешательство отсрочило или вовсе устранило необходимость проводить трансплантацию сердца. Впрочем, врачи отмечают, что на сегодня вопрос пересадки сердца не обсуждается. «Существует очень высокая вероятность того, что состояние, которое было достигнуто средствами операции, сохранится на протяжении всей оставшейся жизни ребенка. Но мы не можем категорически это утверждать. Ребенок должен продолжать динамически наблюдаться», — отметил Юрий Линник.
Сейчас ребенок восстанавливается. Из РНПЦ, по прогнозам, выпишется в течение недели. Полноценная реабилитация продлится около месяца.
По словам Юрия Линника, пациенты с такой патологией уже были в практике центра. Их было не много, ведь такие случаи носят единичный характер.
«Мы привлекли наших российских коллег для помощи. Опыт в таких операциях всегда очень важен. Проведенное вмешательство — верх технологичности в медицине и в кардиохирургии, в частности», — подчеркнул Константин Дроздовский.
По словам бабушки ребенка, они ехали в Беларусь с надеждой, будучи уверенными, что здесь работают профессионалы. «Я очень переживала за операцию. Но ваши врачи — профессионалы высокого качества. Они заверили, что все прошло хорошо», — отметила Фания Муканова.
В 2024 году в РНПЦ детской хирургии прооперировали 51 пациента из зарубежа, за первое полугодие этого года — уже 33. Большинство пациентов имели проблемы с сердцем. Из Казахстана прибывают пациенты с самыми сложными случаями, за которые не берутся на их родине. Много пациентов из стран Средней Азии, в том числе Узбекистана, Кыргызстана.
БЕЛТА. -0-