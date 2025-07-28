Ребенка из Казахстана с тяжелым заболеванием прооперировали в Беларуси: подробности уникального случая

«Операция технически очень сложная. Излишние мышцы, которые мешают сердцу ребенка сокращаться, пришлось удалить с двух сторон. Со стороны клапана и с другой стороны — через трансапикальный доступ, то есть разрез через верхушку сердца, что было сделано впервые в Беларуси. В этой ситуации нельзя не сделать хорошо. К счастью, это удалось. Ситуация — тяжелейшая. Операция сложнейшая. Но ребенок поправляется и хорошо себя чувствует», — отметил Константин Дроздовский.