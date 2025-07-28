Волонтеры встретили жуткое чудовище во время поисков загадочно пропавшей девочки

— Девушка, которую они искали, позже была найдена в целости и сохранности, но у нее была своя история. Она рассказала спасателям, что ее напугало что-то в подлеске. Из-за этого она запаниковала и убежала, после чего внезапно упала с обрыва. Девочка также рассказала, что видела «светящиеся объекты», движущиеся к ней в темноте, — передает Unexplained Mysteries.