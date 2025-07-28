Волонтеры встретили жуткое чудовище во время поисков загадочно пропавшей девочки

Искавшая пропавшую девочку группа добровольцев в американском штате Аризона внезапно наткнулась на загадочное существо ростом свыше двух метров и весом не менее 180 килограммов. Инцидент произошел 15 июня в окрестностях города Седона.
Одна из добровольцев рассказала, что вместе с мужем и двоюродным братом в поисках пропавшей отправилась в пустыню. После наступления темноты они стали освещать себе путь с помощью мощного фонарика. Неожиданно луч выхватил из темноты крупную волосатую фигуру с «кожаным» лицом. Волонтеры смотрели на жуткое существо некоторое время, прежде чем решили убежать от него подальше.
— Девушка, которую они искали, позже была найдена в целости и сохранности, но у нее была своя история. Она рассказала спасателям, что ее напугало что-то в подлеске. Из-за этого она запаниковала и убежала, после чего внезапно упала с обрыва. Девочка также рассказала, что видела «светящиеся объекты», движущиеся к ней в темноте, — передает Unexplained Mysteries.
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