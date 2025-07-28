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Российский пловец Кирилл Пригода дисквалифицирован за нарушение правил на ЧМ

Российского пловца Кирилла Пригоду дисквалифицировали после его выступления на дистанции 100 метров брассом в финале чемпионата мира по водным видам спорта, который проходит в Сингапуре.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Life.ru

Пригода финишировал четвёртым с результатом 59,01 секунды, но позже был отстранён от соревнований. По словам главного тренера команды Андрея Шишина, российский пловец был дисквалифицирован за нарушение правил при повороте. В предварительном этапе он установил рекорд страны на 100 метров брассом, но в полуфинале и финале показал менее удачные результаты.

«Но было нарушение правил — удар дельфином при касании», — рассказал журналистам главный тренер команды Андрей Шишин.

Шишин отметил, что Пригода является важным членом команды и после напряжённого заплыва не успел восстановиться ни эмоционально, ни физически. Он также добавил, что пловец попросил взять паузу в день, чтобы подготовиться к следующим дистанциям, включая эстафеты.

Российские спортсмены участвуют в чемпионате мира под нейтральным флагом, который продлится до 3 августа.

Ранее российский пловец Данил Семьянинов не смог пробиться в финал чемпионата мира по водным видам спорта в Сингапуре на дистанции 100 метров брассом. Спортсмен изначально занял девятое место в полуфинале, но получил возможность участвовать в финальном заплыве после дисквалификации олимпийского чемпиона 2024 года Николо Мартиненги. Однако итальянская сторона оспорила это решение судей, и Мартиненги был восстановлен в числе финалистов.