Российский пловец Кирилл Пригода дисквалифицирован за нарушение правил на ЧМ

Пригода финишировал четвёртым с результатом 59,01 секунды, но позже был отстранён от соревнований. По словам главного тренера команды Андрея Шишина, российский пловец был дисквалифицирован за нарушение правил при повороте. В предварительном этапе он установил рекорд страны на 100 метров брассом, но в полуфинале и финале показал менее удачные результаты.