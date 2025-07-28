Умер итальянский композитор Чельсо Валли, работавший с Эросом Рамазотти

Ранее сообщалось, что советский и украинский композитор Игорь Поклад, известный как автор музыки к мультфильмам «Казаки», скончался в возрасте 83 лет. Эту информацию сообщила его супруга Светлана в социальных сетях, не уточнив причину смерти. В последние годы жизни музыкант проживал в Киевской области. Как сообщают украинские источники, у Поклада было тяжёлое заболевание.