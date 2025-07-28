Умер итальянский композитор Чельсо Валли, работавший с Эросом Рамазотти

Валли оставил заметный след в итальянской музыке, кино и телевидении, сотрудничая с такими звёздами, как Адриано Челентано, Мина, Эрос Рамазотти, Васко Росси и Андреа Бочелли. Он также спродюсировал один из самых успешных итальянских альбомов — «La vita adesso» Клаудио Бальони.
Чельсо Валли родился 14 мая 1950 года в Болонье, Италия. Сначала он работал клавишником в нескольких итальянских группах, но вскоре прославился благодаря своей продюсерской деятельности и аранжировкам.
Ранее сообщалось, что советский и украинский композитор Игорь Поклад, известный как автор музыки к мультфильмам «Казаки», скончался в возрасте 83 лет. Эту информацию сообщила его супруга Светлана в социальных сетях, не уточнив причину смерти. В последние годы жизни музыкант проживал в Киевской области. Как сообщают украинские источники, у Поклада было тяжёлое заболевание.