В Ростове на левом берегу очевидцы спасли тонувшего 10-летнего ребенка

Ранее в станице Казанской Верхнедонского района подростки пошли на пляж без взрослых и утонули. Школьницы решили идти по мелководью, чтобы спуститься к песчаному острову. В какой-то момент девочки провалились в яму. И их стало уносить течением вниз по реке. Вскоре тело одной из пропавшей нашли водолазы. Через десять дней обнаружили и вторую.