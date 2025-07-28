В Ростове на левом берегу очевидцы спасли тонувшего 10-летнего ребенка

В Ростове на пляже на левом берегу из акватории Дона был спасен ребенок. 10-летнему ростовчанину помогли очевидцы. О случившемся рассказали в МЧС по Ростовской области.
Известно, что медицинская помощь школьнику не потребовалась.
Отметим, что поиски еще двоих детей продолжаются.
Ранее в станице Казанской Верхнедонского района подростки пошли на пляж без взрослых и утонули. Школьницы решили идти по мелководью, чтобы спуститься к песчаному острову. В какой-то момент девочки провалились в яму. И их стало уносить течением вниз по реке. Вскоре тело одной из пропавшей нашли водолазы. Через десять дней обнаружили и вторую.
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