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В Ростове на левом берегу очевидцы спасли тонувшего 10-летнего ребенка

В Ростове в Дону ищут двух пропавших детей.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

В Ростове на пляже на левом берегу из акватории Дона был спасен ребенок. 10-летнему ростовчанину помогли очевидцы. О случившемся рассказали в МЧС по Ростовской области.

Известно, что медицинская помощь школьнику не потребовалась.

Отметим, что поиски еще двоих детей продолжаются.

Ранее в станице Казанской Верхнедонского района подростки пошли на пляж без взрослых и утонули. Школьницы решили идти по мелководью, чтобы спуститься к песчаному острову. В какой-то момент девочки провалились в яму. И их стало уносить течением вниз по реке. Вскоре тело одной из пропавшей нашли водолазы. Через десять дней обнаружили и вторую.

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