Гастроэнтеролог назвала три диагноза, при которых противопоказан мед

Мед не рекомендуется есть при сахарном диабете, ожирении и индивидуальной непереносимости. Об этом предупредила гастроэнтеролог Ирина Губанова.
Она уточнила, что мед является высококалорийным продуктом с высоким содержанием простых углеводов. В одной столовой ложке меда содержится около 64 килокалорий и 17 граммов сахара. Это может привести к резкому повышению уровня сахара в крови. Частое употребление меда может вызвать увеличение веса и повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Однако при отсутствии противопоказаний мед может быть очень полезен, особенно в умеренных количествах. Он улучшает микроциркуляцию крови, способствует снижению артериального давления, поддерживает нервную систему и оказывает успокаивающее действие. Кроме того, мед известен своими противовоспалительными и антибактериальными свойствами, что делает его популярным средством при простудах.
Также он положительно влияет на пищеварение и укрепляет иммунную систему. В меде содержатся витамины группы В и С, а также множество минералов, таких как железо, кальций, фосфор, натрий, калий, магний и цинк, передает Aif.ru.
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, число детей и подростков с избыточным весом за последние 40 лет выросло в 10 раз. Каждый третий подросток имеет лишний вес или страдает от ожирения. Что привело к такому резкому росту числа случаев детского ожирения и как решить эту проблему, «Вечерней Москве» рассказала нутрициолог Ольга Филина.