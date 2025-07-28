Гастроэнтеролог назвала три диагноза, при которых противопоказан мед

Однако при отсутствии противопоказаний мед может быть очень полезен, особенно в умеренных количествах. Он улучшает микроциркуляцию крови, способствует снижению артериального давления, поддерживает нервную систему и оказывает успокаивающее действие. Кроме того, мед известен своими противовоспалительными и антибактериальными свойствами, что делает его популярным средством при простудах.