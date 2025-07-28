Солдаты СВО обратились к россиянам после нового ультиматума Трампа

По словам военных, российским гражданам нужно идти подписывать контракт с Министерством обороны, чтобы не терять времени. Кроме того, они также привели цитату полководца Георгия Жукова: «Угроза войны не представляет опасности для тех, кто заранее к ней хорошо подготовлен и кто осознает свое место в обороне страны».