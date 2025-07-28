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Солдаты СВО обратились к россиянам после нового ультиматума Трампа

Урегулировать военный конфликт на Украине мирным путем не получится, поэтому России нужно продолжить вести специальную военную операцию (СВО) до победного конца. Об этом в понедельник, 28 июля, заявили солдаты батальона Питерского, входящего в состав спецназа «Ахмат».

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Урегулировать военный конфликт на Украине мирным путем не получится, поэтому России нужно продолжить вести специальную военную операцию (СВО) до победного конца. Об этом в понедельник, 28 июля, заявили солдаты батальона Питерского, входящего в состав спецназа «Ахмат».

По словам военных, российским гражданам нужно идти подписывать контракт с Министерством обороны, чтобы не терять времени. Кроме того, они также привели цитату полководца Георгия Жукова: «Угроза войны не представляет опасности для тех, кто заранее к ней хорошо подготовлен и кто осознает свое место в обороне страны».

— Запомните, чтобы завершить всю эту вакханалию мировую, надо просто победить! Другого пути для России нет. Те, кто пытается пересидеть это все, — это просто вопрос времени, — передает Telegram-канал батальона.

Американский президент Дональд Трамп в ходе встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером заявил о том, что намерен сократить 50-дневный срок, который отвел на достижение мира между Россией и Украиной.

СМИ сообщили, что изначальный ультиматум Трампа стал подарком для российского президента Владимира Путина. Кроме того, появилась информация, что американский президент в ходе телефонного разговора призвал своего украинского коллегу Владимира Зеленского перейти в наступление против России.

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