Врач назвал диагнозы, при которых стоит забыть про мед

«Противопоказания к употреблению меда включают сахарный диабет и аллергию на продукт. Также ограничивать мед следует при ожирении», — передает слова гастроэнтеролога Aif.ru. Губанова также отмечает, что людям с аллергией на пыльцу стоит быть осторожными, так как мёд может содержать ее следы.