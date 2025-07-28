Во Львовской области хотят демонтировать мемориал «Вечный огонь»

В городе Дрогобыч Львовской области на Украине хотят демонтировать мемориал «Вечный огонь». Об этом сообщает пресс-служба горсовета населенного пункта.
Отмечается, что демонтаж мемориала из общественного пространства будет произведен местным коммунальным предприятием, после чего его останки будут переданы мемориально-поисковому центру.
Также местные власти намерены демонтировать два памятника советским солдатам в населенном пункте Михайлевичи, расположенном недалеко от города Дрогобыч.
Ранее KP.RU сообщал, что в Харькове на Украине демонтировали мемориальную плиту, установленную в память о борцах с фашизмом в 2005 году. Причиной стала надпись «Великая Отечественная война» и даты военного времени, выгравированные на плите.