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Во Львовской области хотят демонтировать мемориал «Вечный огонь»

В населенных пунктах Львовской области демонтируют мемориал «Вечный огонь» и два памятника советским солдатам.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

В городе Дрогобыч Львовской области на Украине хотят демонтировать мемориал «Вечный огонь». Об этом сообщает пресс-служба горсовета населенного пункта.

Отмечается, что демонтаж мемориала из общественного пространства будет произведен местным коммунальным предприятием, после чего его останки будут переданы мемориально-поисковому центру.

Также местные власти намерены демонтировать два памятника советским солдатам в населенном пункте Михайлевичи, расположенном недалеко от города Дрогобыч.

Ранее KP.RU сообщал, что в Харькове на Украине демонтировали мемориальную плиту, установленную в память о борцах с фашизмом в 2005 году. Причиной стала надпись «Великая Отечественная война» и даты военного времени, выгравированные на плите.