Зеленский подписал закон об увеличении численности СБУ на десять тысяч человек

Согласно документу, предполагается увеличить количество сотрудников СБУ с 27 тысяч до 37 тысяч в мирное время, а в условиях военного положения — с 31 тысячи до 41 тысячи. Также предлагается создать центр специальных операций «А» вместо подразделения по борьбе с терроризмом, который будет заниматься «оперативно-боевой деятельностью».