Зеленский подписал закон об увеличении численности СБУ на десять тысяч человек

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает увеличение численности Службы безопасности Украины (СБУ) на 10 тысяч человек и разрешает ее сотрудникам применять оружие при выполнении «задач обороны». Об этом в понедельник, 28 июля, сообщается на сайте Верховной рады.
— Возвращено с подписью президента Украины, — приводит сообщение Рады РИА Новости.
Согласно документу, предполагается увеличить количество сотрудников СБУ с 27 тысяч до 37 тысяч в мирное время, а в условиях военного положения — с 31 тысячи до 41 тысячи. Также предлагается создать центр специальных операций «А» вместо подразделения по борьбе с терроризмом, который будет заниматься «оперативно-боевой деятельностью».
Тем временем в стране растет уровень недовольства политикой киевской администрации. Так, 24 июля в Киеве прошла акция, участники которой выступили с резкой критикой президента Украины Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака. Митинг был организован в знак протеста против давления украинских властей на Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированную антикоррупционную прокуратуру.