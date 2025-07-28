Ростовский алиментщик выплатил почти два млн рублей после ареста «Лексуса»

Мужчина обязан был выплачивать на содержание своего несовершеннолетнего ребенка ⅙ часть доходов и фиксированную сумму в размере 13 319 рублей ежемесячно. Однако, несмотря на частичные платежи, общая сумма долга за несколько лет достигла 1 917 000 рублей.