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Ростовский алиментщик выплатил почти два млн рублей после ареста «Лексуса»

В Ростове горе-отец задолжал ребенку несколько миллионов за пару лет.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

В Ворошиловском районе донской столицы судебные приставы добились погашения многомиллионной задолженности по алиментам после ареста автомобиля должника. Об этом рассказали в ГУФССП России по Ростовской области.

Мужчина обязан был выплачивать на содержание своего несовершеннолетнего ребенка ⅙ часть доходов и фиксированную сумму в размере 13 319 рублей ежемесячно. Однако, несмотря на частичные платежи, общая сумма долга за несколько лет достигла 1 917 000 рублей.

Для взыскания задолженности приставы запросили данные о доходах должника в налоговой и Пенсионном фонде. Выяснилось, что, помимо зарплаты, мужчина получал пенсионные выплаты, но уклонялся от полного перечисления алиментов.

Когда судебные приставы описали и арестовали его автомобиль Lexus для последующей продажи с торгов, должник оперативно нашел средства и погасил всю сумму.

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