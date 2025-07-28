Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хуситы показали видео с российским моряком с затонувшего судна

Хуситы, контролирующие север Йемена, опубликовали видео с моряком, которого назвали россиянином Алексеем Галактионовым. По данным движения, этот человек был спасен после атаки на греческое судно Eternity C в Красном море.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

На судно напали возле побережья Йемена 8 июля.

Хуситы, контролирующие север Йемена, опубликовали видео с моряком, которого назвали россиянином Алексеем Галактионовым. По данным движения, этот человек был спасен после атаки на греческое судно Eternity C в Красном море.

«Капитан не отреагировал на сигнал йеменских властей — наверное, поэтому нас подбили… Если какая-либо компания планирует отправиться в Эйлат, не выключайте устройства связи. Лучше вообще туда не направляться, потому что эта война должна завершиться. Нельзя отправлять корабль в зону повышенного риска. Более того, у членов экипажа следует спрашивать, хотят ли они отправляться в такой опасный регион», — заявил спасенный мужчина, чьи слова приводит Al Mayadeen.

По информации хуситов, атакованный ими сухогруз шел под греческим флагом и направлялся к израильскому порту Эйлат. Судно было потоплено после того, как экипаж проигнорировал требования остановиться и не отвечал на вызовы по радио. В результате атаки несколько членов команды были спасены, среди них — граждане России, Филиппин и других стран.

Состояние здоровья Галактионова оценивается как удовлетворительное, он получает необходимую медицинскую помощь. Информация о том, как российский моряк пережил нападение хуситов — в материале URA.RU.