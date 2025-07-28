Хуситы показали видео с российским моряком с затонувшего судна

На судно напали возле побережья Йемена 8 июля.
Хуситы, контролирующие север Йемена, опубликовали видео с моряком, которого назвали россиянином Алексеем Галактионовым. По данным движения, этот человек был спасен после атаки на греческое судно Eternity C в Красном море.
«Капитан не отреагировал на сигнал йеменских властей — наверное, поэтому нас подбили… Если какая-либо компания планирует отправиться в Эйлат, не выключайте устройства связи. Лучше вообще туда не направляться, потому что эта война должна завершиться. Нельзя отправлять корабль в зону повышенного риска. Более того, у членов экипажа следует спрашивать, хотят ли они отправляться в такой опасный регион», — заявил спасенный мужчина, чьи слова приводит Al Mayadeen.
По информации хуситов, атакованный ими сухогруз шел под греческим флагом и направлялся к израильскому порту Эйлат. Судно было потоплено после того, как экипаж проигнорировал требования остановиться и не отвечал на вызовы по радио. В результате атаки несколько членов команды были спасены, среди них — граждане России, Филиппин и других стран.
Состояние здоровья Галактионова оценивается как удовлетворительное, он получает необходимую медицинскую помощь. Информация о том, как российский моряк пережил нападение хуситов — в материале URA.RU.