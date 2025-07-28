Эндокринолог Пальченко: волчий голод говорит о недостатке воды

В норме чувство голода дает о себе знать через 3−4 часа после еды. При повышенном аппетите есть хочется постоянно. Даже после еды не появляется чувство удовлетворения данной потребности. Это могут быть как вышеуказанные проблемы, так и психологических голод, пишет aif.ru.