Эндокринолог Пальченко: волчий голод говорит о недостатке воды

Врач-эндокринолог Евгения Пальченко объяснила, о чем сигналит волчий аппетит и что провоцирует такую тягу к еде.
Неконтролируемое питание — это прежде всего лишний вес. Причины, по которым человек нестерпимо хочет есть, бывают разными.
Среди физиологических выделяют недостаток воды, нерегулярное питание с большими перерывами, употребление быстрых углеводов, дефицит белков и жиров, низкокалорийные диеты, нарушения сна. Вторая половина менструального цикла у женщин.
Так же повышенный аппетит провоцируют недуги, такие как сахарный диабет, заболевания щитовидки, проблемы с ЖКТ, паразитарные заболевания, депрессия, булимия.
Также бывает психологический голос.
В норме чувство голода дает о себе знать через 3−4 часа после еды. При повышенном аппетите есть хочется постоянно. Даже после еды не появляется чувство удовлетворения данной потребности. Это могут быть как вышеуказанные проблемы, так и психологических голод, пишет aif.ru.
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