В Пулково собрались очереди пассажиров из-за отмены рейсов «Аэрофлота»

В аэропорту «Пулково» у касс авиакомпании «Аэрофлот» собираются большие очереди из пассажиров после отмены рейсов. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что после отмены ряда рейсов пассажиров направляют в кассы «Аэрофлота» для замены приобретенных билетов на другие самолеты. При этом регистрация на отмененные рейсы не проводится.
Представители авиакомпании также попросили пассажиров, чьи полеты были отменены, не прибывать в аэропорты, из которых они должны были вылететь.
Ранее KP.RU сообщал, что авиакомпания «Аэрофлот» отменила десятки рейсов из Москвы и обратно в понедельник, 28 июля. Причиной стал сбой в информационных системах компании перевозчика, что вызвало коллапс в некоторых аэропортах.