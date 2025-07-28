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В Пулково собрались очереди пассажиров из-за отмены рейсов «Аэрофлота»

Очереди из пассажиров образовались в аэропорту «Пулково» после отмены рейсов из-за сбоя в системах авиакомпании «Аэрофлот».

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Источник: Комсомольская правда

В аэропорту «Пулково» у касс авиакомпании «Аэрофлот» собираются большие очереди из пассажиров после отмены рейсов. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что после отмены ряда рейсов пассажиров направляют в кассы «Аэрофлота» для замены приобретенных билетов на другие самолеты. При этом регистрация на отмененные рейсы не проводится.

Представители авиакомпании также попросили пассажиров, чьи полеты были отменены, не прибывать в аэропорты, из которых они должны были вылететь.

Ранее KP.RU сообщал, что авиакомпания «Аэрофлот» отменила десятки рейсов из Москвы и обратно в понедельник, 28 июля. Причиной стал сбой в информационных системах компании перевозчика, что вызвало коллапс в некоторых аэропортах.