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Мигрантам в Петербурге запретили работать в такси

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в понедельник, 28 июля, подписал документ о запрете водить такси работающим по патентам иностранным гражданам до конца текущего года. Для работодателей предусмотрен трехмесячный переходный период, когда они смогут завершить действующие трудовые отношения и привлечь новых работников.

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в понедельник, 28 июля, подписал документ о запрете водить такси работающим по патентам иностранным гражданам до конца текущего года. Для работодателей предусмотрен трехмесячный переходный период, когда они смогут завершить действующие трудовые отношения и привлечь новых работников.

Эта мера направлена на повышение качества и безопасности услуг в сфере пассажирских автомобильных перевозок.

— Введение запрета на указанный временной период позволит на практике оценить его социально-экономическое влияние на жизнь города и принять взвешенное решение о необходимости применения подобных мер в 2026 году. Постановление вступит в силу по истечении 10 дней, — передает официальный Telegram-канал правительства Санкт-Петербурга.

Иностранцам необходимо запретить работать курьерами, считает глава комитета Государственной думы по социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его мнению, доставщики в России зарабатывают больше, чем научные работники и сотрудники образовательной сферы.

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