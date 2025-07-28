Мигрантам в Петербурге запретили работать в такси

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в понедельник, 28 июля, подписал документ о запрете водить такси работающим по патентам иностранным гражданам до конца текущего года. Для работодателей предусмотрен трехмесячный переходный период, когда они смогут завершить действующие трудовые отношения и привлечь новых работников.
Эта мера направлена на повышение качества и безопасности услуг в сфере пассажирских автомобильных перевозок.
— Введение запрета на указанный временной период позволит на практике оценить его социально-экономическое влияние на жизнь города и принять взвешенное решение о необходимости применения подобных мер в 2026 году. Постановление вступит в силу по истечении 10 дней, — передает официальный Telegram-канал правительства Санкт-Петербурга.
Иностранцам необходимо запретить работать курьерами, считает глава комитета Государственной думы по социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его мнению, доставщики в России зарабатывают больше, чем научные работники и сотрудники образовательной сферы.