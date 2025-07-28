Мигрантам в Петербурге запретили работать в такси

— Введение запрета на указанный временной период позволит на практике оценить его социально-экономическое влияние на жизнь города и принять взвешенное решение о необходимости применения подобных мер в 2026 году. Постановление вступит в силу по истечении 10 дней, — передает официальный Telegram-канал правительства Санкт-Петербурга.