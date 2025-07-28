Деменция молодеет: россиянам рассказали, как распознать первые признаки болезни

Деменция чаще поражает пожилых, но иногда встречается у молодых и людей среднего возраста, сообщила заведующая отделением гериатрии Елена Буйнова в беседе с Lenta.ru. Она отметила, что первые признаки болезни часто игнорируют, что затрудняет своевременную диагностику.
По словам врача, на ранних стадиях деменция проявляется в забывчивости, снижении концентрации внимания, изменении поведения и трудностях с ориентацией во времени и пространстве. Эти симптомы могут появляться за несколько лет до постановки диагноза, но молодые люди нередко связывают их со стрессом или усталостью, не обращаясь к врачу.
Эндокринолог Наталья Севастьянова указала, что нехватка витамина D может быть связана с риском развития деменции. Она пояснила, что одним из признаков дефицита этого вещества является забывчивость, например, когда человек не может вспомнить, зачем вошел в комнату. Также на недостаток витамина D может указывать темный цвет кожи. Её слова приводит Life.ru.
Врач-невролог Константин Махинов рассказал, что образ жизни влияет на риск развития болезни Альцгеймера. По его словам, правильное питание помогает сохранить здоровье мозга. Рацион MIND, сочетающий элементы средиземноморской диеты и диеты DASH, предотвращает резкие скачки сахара в крови и поддерживает активность мозга, пишет RT.