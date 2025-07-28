Деменция молодеет: россиянам рассказали, как распознать первые признаки болезни

По словам врача, на ранних стадиях деменция проявляется в забывчивости, снижении концентрации внимания, изменении поведения и трудностях с ориентацией во времени и пространстве. Эти симптомы могут появляться за несколько лет до постановки диагноза, но молодые люди нередко связывают их со стрессом или усталостью, не обращаясь к врачу.