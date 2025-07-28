Блогер обвинила россиянку в предательстве участвовавшего в операции «Поток» бойца

Ангелина В., вдова Георгия Костырко, бойца «Ахмата», участвовавшего в операции «Поток», была лишена гробовых выплат после того, как предала своего мужа. Об этом сообщила российская общественница и блогер Анастасия Кашеварова, возглавляющая фонд АНО «Женский фронт».
Кашеварова отметила, что Костырко намеревался развестись с женой, но развод был оформлен только после его смерти. Она обвинила Ангелину В. в том, что та открыто изменяла мужу во время его службы, не помогала его семье с похоронами, подала на получение гробовых и раздел имущества, а затем уехала с новым любовником в Египет.
В результате женщину лишили выплат.
— Она попыталась отменить решение суда о разводе, придумывала и продолжает придумывать небылицы и какие-то истории о своих… подвигах, якобы оказанной помощи (гуманитарной). Однако ни одна из придуманных историй, в том числе поддержка участников СВО, не была подтверждена, — говорится в Telegram-канале Кашеваровой.
В Нижегородской области 37-летнему участнику СВО на Украине было отказано в выплате одного миллиона рублей за полученное ранение, поскольку он не имел прописки в регионе. Дело дошло до суда, где военнослужащему удалось подтвердить факт своего проживания в российском регионе.
В Екатеринбурге многодетная мать и вдова участника специальной военной операции осталась без гробовых выплат за мужа. Отмечается, что ее супруг отправился в зону боевых действий из-за желания обеспечить достойную жизнь детям.