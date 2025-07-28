Блогер обвинила россиянку в предательстве участвовавшего в операции «Поток» бойца

Кашеварова отметила, что Костырко намеревался развестись с женой, но развод был оформлен только после его смерти. Она обвинила Ангелину В. в том, что та открыто изменяла мужу во время его службы, не помогала его семье с похоронами, подала на получение гробовых и раздел имущества, а затем уехала с новым любовником в Египет.