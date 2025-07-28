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Два человека погибли и двое пострадали при нападении с ножом в Лондоне

Полиция Лондона начала расследование по факту нападения с ножом в центральной части города.

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Источник: Комсомольская правда

Два человека погибли и еще двое получили ранения в результате нападения с ножом в центральной части Лондона в понедельник, 28 июля. Об этом сообщает пресс-служба Скотленд-Ярда.

«Несмотря на все усилия парамедиков, 58-летний мужчина умер на месте. Еще трое мужчин были доставлены в больницу, где 27-летний мужчина умер», — говорится в сообщении лондонских правоохранительных органов.

Отмечается, что инцидент произошел в районе Сазерк на объекте коммерческой недвижимости города. Других деталей происшествия сотрудники полиции не приводят, уточняя, что инцидент не связан с терроризмом.

Один из мужчин, доставленных в больницу после нападения с ножом, подозревается в инициации конфликта. Согласно заявлению Скотленд-Ярда, также существует угроза жизням госпитализированных.

Ранее KP.RU сообщал, что 11 человек пострадали в результате нападения мужчины с ножом в магазине Walmart в США.