Что изменится в России с 1 августа 2025 года: от пенсий до отсрочки от армии

Повышение страховой пенсии

Сегодня пенсионный балл стоит 145 рублей 69 копеек. С учетом того, что за один год работающим пенсионерам не начисляют больше трех баллов, максимальное повышение выплаты составит 437 рублей семь копеек



Изменение в сроках действия результатов ЕГЭ для бойцов

С 3 августа приостановят течение срока действия сертификатов для участников спецоперации на Украине



Отсрочка от армии для айтишников

6 августа закончится прием заявок для специалистов от 18 до 30 лет



Информирование населения о гриппе

С 15 августа стартует массовое оповещение граждан о важности профилактики болезни с помощью вакцинации



Усложнение процесса открытия счетов для подростков

С начала августа дети от 14 лет теперь смогут получать банковские карты только с согласия родителей



Новые правила для АО и ООО

С 1 августа акционерным обществам и обществам с ограниченной ответственностью разрешат делать учредителем или акционером хозобщества из одного лица



Усиление контроля за рынком драгоценностей

С 20 августа начнется контроль за счетами компаний, которые продают драгоценности стоимостью больше миллиона рублей



Отказ от рассылок оператора

С 1 августа клиенты сотовых операторов окажутся вправе направить уведомление об отказе от получения рассылок



Новое наказание за осквернение воинских памятников

С 3 августа за такое преступление будут наказывать штрафом до трех миллионов рублей, принудительными работами или лишением свободы до трех лет



Ужесточение ответственности за оборот и производство продукции с никотином без маркировки

Наказывать недобросовестных изготовителей и распространителей станут штрафом до полумиллиона рублей, принудительными работами или тюрьмой до трех лет



Расширение перечня транспорта, который подпадает под утилизационный сбор

С 1 августа в список включат машины и седельные тягачи массой свыше 20 тонн, в том числе автосамосвалы и автофургоны

