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Что изменится в России с 1 августа 2025 года: от пенсий до отсрочки от армии

Нововведения в законах государства — что ждать россиянам с 1 августа 2025 года.

Екатерина Нагель
Автор Новости Mail
Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Девушка лежит в цветах с закрытыми глазами и улыбается
Источник: https://ru.freepik.com

Третий месяц лета порадует не только приятной погодой, но и переменами в жизни пенсионеров, участников спецоперации, айтишников, подростков, продавцов драгоценностей, операторов связи и многих других.

Изменения в социальной сфере

Нововведения коснутся пенсионеров, участников спецоперации и айтишников.

  • В августе автоматически пересчитают страховые выплаты работающим пенсионерам. Сегодня пенсионный балл стоит 145 рублей 69 копеек. С учетом того, что за один рабочий год сотруднику не начисляют больше трех баллов, максимальное повышение пенсии составит 437 рублей семь копеек.
  • С 3 августа приостановят течение срока действия результатов ЕГЭ для участников спецоперации на Украине.
  • 6 августа закончится прием заявок на отсрочку от армии для айтишников от 18 до 30 лет.
  • С 15 августа стартует массовое оповещение населения о важности профилактики гриппа с помощью вакцинации.

Изменения в банковской сфере

С начала августа у подростков открыть банковский счет получится только с согласия родителей.

Изменения в бизнес-сфере

Нововведения коснутся акционерных обществ, обществ с ограниченной ответственностью, продавцов драгоценностей и сотовых операторов.

  • С 1 августа акционерным обществам и обществам с ограниченной ответственностью разрешат делать учредителем или акционером хозобщества из одного лица.
  • С 20 августа начнется контроль за счетами компаний, которые продают драгоценности стоимостью больше миллиона рублей.
  • С 1 августа клиенты сотовых операторов окажутся вправе направить уведомление об отказе от получения рассылок.

Изменения в судебной сфере

Нововведения коснутся осквернителей воинских памятников, продавцом и производителей продукции с никотином.

  • С 3 августа за осквернение воинских мемориалов будут наказывать штрафом до трех миллионов рублей, принудительными работами или лишением свободы до трех лет.
  • Усилится ответственность за оборот и производство продукции с никотином без маркировки. Наказывать недобросовестных изготовителей и распространителей станут штрафом до полумиллиона рублей, принудительными работами или тюрьмой до трех лет.

Изменения в автомобильной сфере

Нововведения коснутся всех участников движения.

  • С 1 августа расширится перечень транспортных средств, которые подпадают под утилизационный сбор. Теперь в список включат машины и седельные тягачи массой свыше 20 тонн, в том числе автосамосвалы и автофургоны.
  • С 3 августа на автотрассах разрешат прокладывать линии и строить сооружения связи, а значит, качество доступа к интернету улучшится.

Памятка россиянину: что изменится в России с 1 августа 2025 года

Повышение страховой пенсии
Сегодня пенсионный балл стоит 145 рублей 69 копеек. С учетом того, что за один год работающим пенсионерам не начисляют больше трех баллов, максимальное повышение выплаты составит 437 рублей семь копеек
Изменение в сроках действия результатов ЕГЭ для бойцов
С 3 августа приостановят течение срока действия сертификатов для участников спецоперации на Украине
Отсрочка от армии для айтишников
6 августа закончится прием заявок для специалистов от 18 до 30 лет
Информирование населения о гриппе
С 15 августа стартует массовое оповещение граждан о важности профилактики болезни с помощью вакцинации
Усложнение процесса открытия счетов для подростков
С начала августа дети от 14 лет теперь смогут получать банковские карты только с согласия родителей
Новые правила для АО и ООО
С 1 августа акционерным обществам и обществам с ограниченной ответственностью разрешат делать учредителем или акционером хозобщества из одного лица
Усиление контроля за рынком драгоценностей
С 20 августа начнется контроль за счетами компаний, которые продают драгоценности стоимостью больше миллиона рублей
Отказ от рассылок оператора
С 1 августа клиенты сотовых операторов окажутся вправе направить уведомление об отказе от получения рассылок
Новое наказание за осквернение воинских памятников
С 3 августа за такое преступление будут наказывать штрафом до трех миллионов рублей, принудительными работами или лишением свободы до трех лет
Ужесточение ответственности за оборот и производство продукции с никотином без маркировки
Наказывать недобросовестных изготовителей и распространителей станут штрафом до полумиллиона рублей, принудительными работами или тюрьмой до трех лет
Расширение перечня транспорта, который подпадает под утилизационный сбор
С 1 августа в список включат машины и седельные тягачи массой свыше 20 тонн, в том числе автосамосвалы и автофургоны
Улучшение качества связи вдоль автодорог
С 3 августа на трассах разрешат прокладывать линии и строить сооружения связи