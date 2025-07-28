Что изменится в России с 1 августа 2025 года: от пенсий до отсрочки от армии

Третий месяц лета порадует не только приятной погодой, но и переменами в жизни пенсионеров, участников спецоперации, айтишников, подростков, продавцов драгоценностей, операторов связи и многих других.
Изменения в социальной сфере
Нововведения коснутся пенсионеров, участников спецоперации и айтишников.
- В августе автоматически пересчитают страховые выплаты работающим пенсионерам. Сегодня пенсионный балл стоит 145 рублей 69 копеек. С учетом того, что за один рабочий год сотруднику не начисляют больше трех баллов, максимальное повышение пенсии составит 437 рублей семь копеек.
- С 3 августа приостановят течение срока действия результатов ЕГЭ для участников спецоперации на Украине.
- 6 августа закончится прием заявок на отсрочку от армии для айтишников от 18 до 30 лет.
- С 15 августа стартует массовое оповещение населения о важности профилактики гриппа с помощью вакцинации.
Изменения в банковской сфере
С начала августа у подростков открыть банковский счет получится только с согласия родителей.
Изменения в бизнес-сфере
Нововведения коснутся акционерных обществ, обществ с ограниченной ответственностью, продавцов драгоценностей и сотовых операторов.
- С 1 августа акционерным обществам и обществам с ограниченной ответственностью разрешат делать учредителем или акционером хозобщества из одного лица.
- С 20 августа начнется контроль за счетами компаний, которые продают драгоценности стоимостью больше миллиона рублей.
- С 1 августа клиенты сотовых операторов окажутся вправе направить уведомление об отказе от получения рассылок.
Изменения в судебной сфере
Нововведения коснутся осквернителей воинских памятников, продавцом и производителей продукции с никотином.
- С 3 августа за осквернение воинских мемориалов будут наказывать штрафом до трех миллионов рублей, принудительными работами или лишением свободы до трех лет.
- Усилится ответственность за оборот и производство продукции с никотином без маркировки. Наказывать недобросовестных изготовителей и распространителей станут штрафом до полумиллиона рублей, принудительными работами или тюрьмой до трех лет.
Изменения в автомобильной сфере
Нововведения коснутся всех участников движения.
- С 1 августа расширится перечень транспортных средств, которые подпадают под утилизационный сбор. Теперь в список включат машины и седельные тягачи массой свыше 20 тонн, в том числе автосамосвалы и автофургоны.
- С 3 августа на автотрассах разрешат прокладывать линии и строить сооружения связи, а значит, качество доступа к интернету улучшится.
Памятка россиянину: что изменится в России с 1 августа 2025 года
|Повышение страховой пенсии
|Сегодня пенсионный балл стоит 145 рублей 69 копеек. С учетом того, что за один год работающим пенсионерам не начисляют больше трех баллов, максимальное повышение выплаты составит 437 рублей семь копеек
|Изменение в сроках действия результатов ЕГЭ для бойцов
|С 3 августа приостановят течение срока действия сертификатов для участников спецоперации на Украине
|Отсрочка от армии для айтишников
|6 августа закончится прием заявок для специалистов от 18 до 30 лет
|Информирование населения о гриппе
|С 15 августа стартует массовое оповещение граждан о важности профилактики болезни с помощью вакцинации
|Усложнение процесса открытия счетов для подростков
|С начала августа дети от 14 лет теперь смогут получать банковские карты только с согласия родителей
|Новые правила для АО и ООО
|С 1 августа акционерным обществам и обществам с ограниченной ответственностью разрешат делать учредителем или акционером хозобщества из одного лица
|Усиление контроля за рынком драгоценностей
|С 20 августа начнется контроль за счетами компаний, которые продают драгоценности стоимостью больше миллиона рублей
|Отказ от рассылок оператора
|С 1 августа клиенты сотовых операторов окажутся вправе направить уведомление об отказе от получения рассылок
|Новое наказание за осквернение воинских памятников
|С 3 августа за такое преступление будут наказывать штрафом до трех миллионов рублей, принудительными работами или лишением свободы до трех лет
|Ужесточение ответственности за оборот и производство продукции с никотином без маркировки
|Наказывать недобросовестных изготовителей и распространителей станут штрафом до полумиллиона рублей, принудительными работами или тюрьмой до трех лет
|Расширение перечня транспорта, который подпадает под утилизационный сбор
|С 1 августа в список включат машины и седельные тягачи массой свыше 20 тонн, в том числе автосамосвалы и автофургоны
|Улучшение качества связи вдоль автодорог
|С 3 августа на трассах разрешат прокладывать линии и строить сооружения связи