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Поток туристов в Анапу резко упал после разлива мазута

В Анапе на 76% снизилось количество отдыхающих в сравнении с 2024 годом, заявил в ходе совещания с представителями санаторно-курортного комплекса города губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Газета.Ру

«Мы находимся в разгаре летнего сезона, но сейчас в Анапе отдыхают всего менее 24 тысяч человек, когда в прошлом году было около 100 тысяч туристов. Средняя заполняемость [отелей] — около 30%», — сказал глава края.

Он назвал сложившуюся в туристической отрасли ситуацию серьезной проблемой и отметил, что власти намерены помочь представителям бизнеса справиться с трудностями.

В конце июня сообщалось, что туристы, заселяющиеся в гостиницы и санатории Анапы и Темрюкского района, с 25 июня должны подписывать письменное извещение о том, что ознакомлены с запретом на купание и проинформированы о закрытых пляжах.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Как заявили в Росморречфлоте, инцидент произошел из-за шторма. В результате инцидента почти 3,8 тысячи тонн мазута вылились в Черное море.

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