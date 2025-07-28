Хуситы опубликовали кадры со спасенным с сухогруза Eternity C российским моряком

8 июля в СМИ появилась информация о том, что в результате вооруженной атаки на греческое судно Eternity С в Красном море погибли два человека и пострадал россиянин, работавший на этом корабле электриком: ему ампутировали ногу. По данным журналистов, всего экипаж судна состоял из 22 человек — 21 филиппинца и одного россиянина. У берегов Йемена на корабль напали морские дроны и быстроходные катера. По информации посольства США в Йемене, хуситы похитили членов экипажа атакованного судна, среди которых был гражданин России.