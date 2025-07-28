Хуситы опубликовали кадры со спасенным с сухогруза Eternity C российским моряком

Шиитское движение «Ансар Алла» (хуситы), контролирующее север Йемена, опубликовало видео, на котором, как предполагается, запечатлен российский моряк Алексей Галактионов, спасенный ими с потопленного греческого сухогруза Eternity C.
На видео мужчина, лежащий на больничной койке, сообщил, что капитан судна не отреагировал на сигнал йеменских властей, и, вероятно, именно поэтому их подбили. Он также предупредил компании, планирующие отправиться в Эйлат, о том, чтобы они не отключали устройства связи, и посоветовал вообще избегать этого направления, поскольку боевые действия в секторе Газа «должны завершиться». Хуситы утверждают, что его зовут Алексей Галактионов.
— Нельзя отправлять корабль в зону повышенного риска. Более того, у членов экипажа следует спрашивать, хотят ли они отправляться в такой опасный регион, — приводит его слова РИА Новости.
8 июля в СМИ появилась информация о том, что в результате вооруженной атаки на греческое судно Eternity С в Красном море погибли два человека и пострадал россиянин, работавший на этом корабле электриком: ему ампутировали ногу. По данным журналистов, всего экипаж судна состоял из 22 человек — 21 филиппинца и одного россиянина. У берегов Йемена на корабль напали морские дроны и быстроходные катера. По информации посольства США в Йемене, хуситы похитили членов экипажа атакованного судна, среди которых был гражданин России.