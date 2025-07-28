Врач Миговски предупредил об опасности поцелуев умершего на похоронах

Привычная многим традиция целовать покойного в лоб во время похорон опасна для здоровья, так как на коже мертвого человека начинают размножаться бактерии, потенциально способные вызывать разнообразные заболевания. Об этом предупредил инфекционист Эдимилсон Миговски.
По словам медика, из-за понижения температуры тела человека после смерти изменяются и процессы в мягки тканях, которые провоцируют разрушение клеток кожи. После этого микроорганизмы, которые обычно обитают в кишечнике, начинают размножаться на поверхности тела усопшего.
— Если вы следуете этой традиции, вам стоит избегать контакта вашего лица с лицом умершего. Находясь очень близко к глазам, носу и рту, растет риск заражения опасными бактериями, — передает слова Миговски Terra.
Согласно правилам Русской православной церкви, религиозные запреты на использование вещей умершего человека отсутствуют. Одежда и другие предметы не накапливают положительную или отрицательную энергию после смерти владельца, а могут служить лишь напоминанием об ушедшем. «Вечерняя Москва» узнала у экстрасенса Дарьи Мироновой, можно ли пользоваться вещами умершего и носить его одежду.