Врач Миговски предупредил об опасности поцелуев умершего на похоронах

Согласно правилам Русской православной церкви, религиозные запреты на использование вещей умершего человека отсутствуют. Одежда и другие предметы не накапливают положительную или отрицательную энергию после смерти владельца, а могут служить лишь напоминанием об ушедшем. «Вечерняя Москва» узнала у экстрасенса Дарьи Мироновой, можно ли пользоваться вещами умершего и носить его одежду.