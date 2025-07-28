Россиянам рассказали, как коронавирус может повлиять на заболевания сердца

Академик РАН Геннадий Онищенко рассказал, что в России возможен рост заболеваемости COVID-19 из-за нового штамма XFG («Стратус»). По его словам, этот штамм, вероятно, вызовет умеренный подъем числа случаев, как и предыдущие варианты вируса. Он уточнил, что сейчас в стране циркулирует несколько субтипов коронавируса, среди которых XFG занимает заметное место. Его слова приводит 360.ru.