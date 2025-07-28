Россиянам рассказали, как коронавирус может повлиять на заболевания сердца

Кардиолог Евгения Богаевская сообщила в беседе с Lenta.ru, что коронавирус значительно повышает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний. Она пояснила, что исследование ученых выявило: у переболевших COVID-19 в тяжелой форме риск болезней сердца в ближайшие три года возрастает вдвое. Богаевская добавила, что такие пациенты автоматически попадают в группу риска.
Врач также отметила, что вероятность осложнений увеличивают лишний вес, гипертония, сахарный диабет, повышенный холестерин и вредные привычки. Эти факторы усугубляют течение сердечно-сосудистых заболеваний.
Академик РАН Геннадий Онищенко рассказал, что в России возможен рост заболеваемости COVID-19 из-за нового штамма XFG («Стратус»). По его словам, этот штамм, вероятно, вызовет умеренный подъем числа случаев, как и предыдущие варианты вируса. Он уточнил, что сейчас в стране циркулирует несколько субтипов коронавируса, среди которых XFG занимает заметное место. Его слова приводит 360.ru.
При этом доктор биологических наук из Университета Джорджа Мэйсона Анча Баранова отметила, что штамм XFG не представляет повышенной опасности. Однако она сообщила, что в США растет число обращений за медицинской помощью среди детей, заболевших COVID-19, пишет Life.ru.