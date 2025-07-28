РЖД в кратчайшие сроки восстановили путепровод в Курской области после теракта

РЖД в сжатые сроки построили новый однопутный путепровод в Курской области на месте разрушенного в результате теракта 1 июня. Об этом сообщили в компании.
«Путепровод в Курской области восстановлен в рекордные сроки. РЖД построили новый однопутный путепровод и открыли движение на участке Остапово — Михайловский Рудник в Курской области», — говорится в публикации.
В РЖД отметили, что строительство сооружения началось 30 июня после завершения проектирования, и осуществлялось в круглосуточном режиме. При этом было задействовано более 120 железнодорожников и 12 единиц тяжелой техники.
Как писал сайт KP.RU, 3 июня стало известно, что СК России квалифицировал подрывы путепроводов на железной дороге в Брянской и Курской областях в период с 31 мая по 1 июня текущего года, как теракты.
Напомним, в результате подрывов железной дороги в Брянской и Курской областях погибли семь человек, пострадали 113, среди которых были дети.