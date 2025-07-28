Российских туристов заселили в полуразрушенные номера на турецком курорте

Приехавшие на отдых в турецкий Кемер туристы из России столкнулись с антисанитарией, грязью и рухлядью вместо обещанного пятизвездочного сервиса. Об этом пишет Telegram-канал «SHOT Проверка».
Россияне рассказали, что путевка обошлась им в 240 тысяч рублей, однако то, что они увидели в отеле, напомнило не курорт, а заброшенное общежитие.
Стены в номерах были обшарпанные, техника сломанная, а посуда грязная, заявили туристы. По их словам, под мебелью валялся строительный мусор, тарелки пришлось мыть кипятком, чтобы ничего не подхватить.
Обманутые путешественники уверены, что о реальном состоянии гостиницы турагент, который продал им тур, знал заранее.
Ранее сообщалось, что российские туристы попали в очаг антисанитарии в турецкой Анталье. Местный отель премиум-класса, ночь в котором стоит от 30 до 60 тысяч рублей, трещит по швам, сдирая баснословные суммы с путешественников.