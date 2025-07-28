Без срока давности: москвичи чтят память погибших «ангелов» — детей Донбасса

— У преступлений киевского режима нет и не будет срока давности. Всем этим действиям невозможно найти оправдания. Наша страна в своей истории уже сталкивалась с тем, когда проклятая фашистская чума напала на нашу страну. Враг не щадил ни женщин, ни детей, ни стариков. Когда наша страна победила, было тяжело представить, что однажды потомки нацистов поднимут свою голову и начнут геноцид на мирной Донбасской земле. Но мы сделаем и будем делать все, чтобы эти военные преступники понесли наказание. А наши дети никогда не видели горя войны.