Без срока давности: москвичи чтят память погибших «ангелов» — детей Донбасса

28 июля на площади ДНР в Москве прошла акция-реквием памяти погибших детей Донбасса. Корреспондент «Вечерней Москвы» побывал на памятном мероприятии и пообщался с его участниками.
В истории Донбасса 27 июля 2014 года стало черной датой — ВСУ нанесли массированный артиллерийский удар по Горловке, ДНР. Тогда несколько ракет попали в городской сквер, где любили гулять семьи с детьми. Тогда погибли 22 мирных жителя, из них четверо — дети. Фотографии 23-летней Кристины Жук и ее 10-месячной дочки Киры, погибших при обстреле, облетели весь мир… Тогда Донбассу еще только предстояло пережить немало таких же циничных обстрелов, которые обрушивались один за другим…
На площадь ДНР, которая находится у посольства США, вчера пришли сотни людей. Каждый из них знает и помнит, как Америка и другие западные страны активно поддерживали националистов и поставляли им вооружение. Начиная от различных бронеавтомобилей и заканчивая реактивными ракетами. В руках волонтеры держат черно-белые детские фото с их именами и датами жизни. Эти снимки — наглядный, печальный итог: более 300 детей Донбасса убиты украинскими националистами.
— Обстрелы ВСУ унесли сотни детских жизней. Это преступление не имеет срока давности, и виновники обязательно будут наказаны. Мы не можем молчать о том, что происходит на Донбассе. Мы должны сделать все возможное от нас, чтобы весь мир знал об этих несправедливых, страшных событиях, из-за которых гибнут наши дети, — говорит зампред «Молодой гвардии», руководитель московского отделения Александр Лебедев.
Один из волонтеров держит в руках фото юной жительницы Горловки Екатерины Мочаловой (2004−2015). Она погибла в результате обстрела со стороны ВСУ. 21 мая Катя праздновала свой день рождения, пришло много гостей, но торжество прервал артобстрел. Все пришедшие бросились в укрытие, однако этот ад продолжался день за днем. 26 мая в дом Кати прилетели снаряды. Никто не выжил…
— Я боюсь даже представить, что чувствуют родители, которые потеряли своих детей, — делится вдова погибшего офицера ВС РФ Алана Цховребова. — Мой муж так и говорил: «Я отправился на специальную военную операцию, чтобы война не пришла на нашу территорию».
Донбасс помнит имя каждого погибшего ребенка. Так, 5 мая 2015 года в Донецке была открыта первая «Аллея Ангелов». Сейчас подобные мемориалы появляются и в других городах России. В 2017 году в Донецке был установлен один из первых памятников «Детям Донбасса, детям войны». А в 2022 году глава республики Денис Пушилин подписал указ, учредивший 27 июля Днем памяти детей-жертв войны в Донбассе.
Москва активно и всесторонне поддерживает жителей новых регионов России. На прошедших выходных в столице прошли дни скорби и памяти погибших детей Донбасса. Так, 26 июля в сквере «Отрадное» состоялась акция «Журавль памяти» — волонтеры создавали картины с изображением символа акции из свечей. Пришедшие возложили цветы и игрушки у стенда с именами погибших детей. Помимо этого, 27 июля в Донском ставропигиальном мужском монастыре прошло поминовение юных безвинных жертв войны.
Во всех округах столицы работают штабы «Москва помогает». Туда гости и жители города могут принести продукты питания, средства личной гигиены, товары для детей, одежду, обувь, канцелярию, бытовую технику, пластиковую посуду и многое другое. За три года проведения СВО, по данным mos.ru, волонтеры штаба «Москва помогает» отправили на Донбасс и в приграничные регионы 4,7 миллиона единиц гуманитарной помощи.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Александр Волошин, сенатор парламента Донецкой Народной Республики:
— У преступлений киевского режима нет и не будет срока давности. Всем этим действиям невозможно найти оправдания. Наша страна в своей истории уже сталкивалась с тем, когда проклятая фашистская чума напала на нашу страну. Враг не щадил ни женщин, ни детей, ни стариков. Когда наша страна победила, было тяжело представить, что однажды потомки нацистов поднимут свою голову и начнут геноцид на мирной Донбасской земле. Но мы сделаем и будем делать все, чтобы эти военные преступники понесли наказание. А наши дети никогда не видели горя войны.