Ученые выяснили, в каком возрасте происходит резкий скачок старения

Ученые из Китайской академии наук в ходе исследования выяснили, что процессы старения в теле человека происходят неравномерно. Оказалось, что в возрасте порядка 50 лет темпы старения заметно ускоряются, а отдельные органы, в том числе кровеносные сосуды, изнашиваются заметно быстрее других.
Специалисты отобрали людей разных возрастных категорий и комплексно проанализировали у них разные показатели здоровья, в том числе оценили работу иммунной, пищеварительной и сердечно-сосудистой систем. Они заметили, что концентрация белков, связанных с разнообразными заболеваниями, резко меняется с 45−55 лет.
— Это предупреждение, которое люди среднего возраста уже давно предлагают молодым: старение — это не гладкий процесс. Теперь исчерпывающий анализ того, как белки изменяются с течением времени в различных органах, подтверждает эту идею, обнаруживая, что люди испытывают переломный момент примерно в 50 лет, — передает журнал Nature.
Ученые Нанкинского аграрного университета в ходе исследования длинной некодирующей РНК lnc2300 выяснили, что повышение концентрации этого соединения в женском организме способно замедлить старение яичников. По словам экспертов, молекула имеет большое значение в процессе реакции клеток на раздражители.