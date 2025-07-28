Ученые выяснили, в каком возрасте происходит резкий скачок старения

— Это предупреждение, которое люди среднего возраста уже давно предлагают молодым: старение — это не гладкий процесс. Теперь исчерпывающий анализ того, как белки изменяются с течением времени в различных органах, подтверждает эту идею, обнаруживая, что люди испытывают переломный момент примерно в 50 лет, — передает журнал Nature.