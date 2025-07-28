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Nature: темпы старения заметно ускоряются в возрасте около 50 лет

Авторы исследования проанализировали образцы восьми систем организма, включая иммунную, сердечно-сосудистую и пищеварительную, у 76 человек в возрасте от 14 до 68 лет.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Аргументы и факты

Старение организма происходит неравномерно, как установили исследователи из Китайской академии наук. Примерно в возрасте 50 лет наступает критическая фаза, когда скорость старения значительно возрастает, а некоторые органы, особенно кровеносные сосуды, подвергаются более интенсивному износу, говорится в публикации Nature.

В ходе исследования авторы изучили образцы из восьми различных систем организма, в том числе иммунной, сердечно-сосудистой и пищеварительной, взятые у 76 человек в возрасте от 14 до 68 лет. Они обнаружили существенные изменения в концентрации белков, связанных с заболеваниями, начиная с возрастной группы 45−55 лет. Наиболее заметные перемены были отмечены в аорте — основной артерии тела. Один из идентифицированных белков, введенный мышам, провоцировал признаки ускоренного старения.

Полученные данные подтверждают, что старение представляет собой не постепенное старение, а последовательность «волн» с периодами резких изменений. Ученые предполагают, что сосуды могут играть центральную роль в распространении по организму веществ, стимулирующих старение.

Исследователи подчеркивают, что по мере накопления информации эти «точки биологического сдвига» помогут глубже понять механизмы старения и разработать методы для его замедления.