Nature: темпы старения заметно ускоряются в возрасте около 50 лет

В ходе исследования авторы изучили образцы из восьми различных систем организма, в том числе иммунной, сердечно-сосудистой и пищеварительной, взятые у 76 человек в возрасте от 14 до 68 лет. Они обнаружили существенные изменения в концентрации белков, связанных с заболеваниями, начиная с возрастной группы 45−55 лет. Наиболее заметные перемены были отмечены в аорте — основной артерии тела. Один из идентифицированных белков, введенный мышам, провоцировал признаки ускоренного старения.