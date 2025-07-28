Nature: темпы старения заметно ускоряются в возрасте около 50 лет

Старение организма происходит неравномерно, как установили исследователи из Китайской академии наук. Примерно в возрасте 50 лет наступает критическая фаза, когда скорость старения значительно возрастает, а некоторые органы, особенно кровеносные сосуды, подвергаются более интенсивному износу, говорится в публикации Nature.
В ходе исследования авторы изучили образцы из восьми различных систем организма, в том числе иммунной, сердечно-сосудистой и пищеварительной, взятые у 76 человек в возрасте от 14 до 68 лет. Они обнаружили существенные изменения в концентрации белков, связанных с заболеваниями, начиная с возрастной группы 45−55 лет. Наиболее заметные перемены были отмечены в аорте — основной артерии тела. Один из идентифицированных белков, введенный мышам, провоцировал признаки ускоренного старения.
Полученные данные подтверждают, что старение представляет собой не постепенное старение, а последовательность «волн» с периодами резких изменений. Ученые предполагают, что сосуды могут играть центральную роль в распространении по организму веществ, стимулирующих старение.
Исследователи подчеркивают, что по мере накопления информации эти «точки биологического сдвига» помогут глубже понять механизмы старения и разработать методы для его замедления.