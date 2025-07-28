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Под Великим Сфинксом в Гизе обнаружили подземный туннель

При помощи георадара и электротомографии ученые выявили рядом с пирамидами Гизы L-образную структуру протяженностью около 10 метров.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Аргументы и факты

Итальянские археологи обнаружили под Великим Сфинксом в Гизе уникальную систему подземных сооружений, которые уходят в глубину до 1,2 тыс. метров. Результаты исследования опубликовали в журнале Archaeological Prospection (ArchaePros).

При помощи георадара и электротомографии ученые выявили рядом с пирамидами Гизы L-образную структуру протяженностью около 10 метров на глубине примерно двух метров. Этот туннель, по их мнению, может быть засыпанным коридором.

На еще более большой глубине, на уровне 5−10 метров, приборам удалось зарегистрировать другую аномальную область с высоким электрическим сопротивлением, что свидетельствует о наличии пустот или помещения.

Авторы исследования предположили, что выявленная структура могла быть входом в ранее неизвестную подземную зону — туннель или погребение. В западной части кладбища такого рода объекты прежде не находили.

Ранее историк из США нашел место, где на самом деле Иисус превращал воду в вино. До этого считалось, что Иисус превратил воду в вино в израильской Кафр-Канне.