Под Великим Сфинксом в Гизе обнаружили подземный туннель

Итальянские археологи обнаружили под Великим Сфинксом в Гизе уникальную систему подземных сооружений, которые уходят в глубину до 1,2 тыс. метров. Результаты исследования опубликовали в журнале Archaeological Prospection (ArchaePros).
При помощи георадара и электротомографии ученые выявили рядом с пирамидами Гизы L-образную структуру протяженностью около 10 метров на глубине примерно двух метров. Этот туннель, по их мнению, может быть засыпанным коридором.
На еще более большой глубине, на уровне 5−10 метров, приборам удалось зарегистрировать другую аномальную область с высоким электрическим сопротивлением, что свидетельствует о наличии пустот или помещения.
Авторы исследования предположили, что выявленная структура могла быть входом в ранее неизвестную подземную зону — туннель или погребение. В западной части кладбища такого рода объекты прежде не находили.
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