Врач рассказала, о каких проблемах со здоровьем может говорить чрезмерный аппетит

Избыточный аппетит может указывать на наличие проблем со здоровьем. Об этом предупредила эндокринолог Евгения Пальченко.
По словам эксперта, стоит насторожиться, если чувство голода возникает постоянно, даже после еды, и быстро проходит ощущение насыщения. В среднем голод должен появляться через три-четыре часа после приема пищи.
Причинами избыточного аппетита могут быть, например, сахарный диабет, заболевания щитовидной железы, наличие паразитов, проблемы с желудком, а также нехватка витаминов и минералов. Кроме того, аппетит может усиливаться при депрессии и расстройствах пищевого поведения.
Чувство голода может не исчезать из-за недостатка воды в организме, нерегулярного питания с длительными перерывами, потребления большого количества быстрых углеводов, низкокалорийных диет, плохого сна и нарушений биоритмов. У женщин причиной этого также может быть беременность.
Пальченко отметила, что аппетит часто усиливается зимой из-за нехватки витаминов и минералов. Некоторые продукты тоже могут способствовать его увеличению, например сладости, выпечка, фруктовые соки, фастфуд, острые специи и соусы, алкоголь, жевательные резинки и кислые фрукты, передает Aif.ru.
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