Врач рассказала, о каких проблемах со здоровьем может говорить чрезмерный аппетит

В момент сильного стресса или переживаний также страдает кора надпочечников. Она начинает усиленно вырабатывать кортизол — «гормон стресса». Из-за этого качество жизни человека заметно страдает. «Вечерняя Москва» узнала у специалиста, какие признаки указывают на повышенный уровень «гормона стресса» в крови и что с этим делать.