Допрос Павла Дурова завершился в Париже

Процедура допроса длилась более девяти часов. Дуров не стал комментировать свои действия для журналистов, которые дежурили у выхода. В шутливой форме он предложил представителям прессы вместе «пойти пешком до VIII округа», который находится в нескольких километрах от суда, но сам сразу же сел в такси, говорится в материале.