Допрос Павла Дурова завершился в Париже

Допрос основателя мессенджера Telegram и российского миллиардера Павла Дурова, которого задержали в Париже в августе 2024 года, завершился, и он покинул здание парижского суда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.
Процедура допроса длилась более девяти часов. Дуров не стал комментировать свои действия для журналистов, которые дежурили у выхода. В шутливой форме он предложил представителям прессы вместе «пойти пешком до VIII округа», который находится в нескольких километрах от суда, но сам сразу же сел в такси, говорится в материале.
О повторном допросе стало известно вечером того же дня.
По информации Le Point, Дуров своими публичными высказываниями о вмешательстве Франции в президентские выборы в Румынии вызвал сильное раздражение у французских спецслужб.
Основатель Telegram 18 мая заявил, что к руководству платформы обратилось правительство одной из стран Западной Европы с просьбой о блокировке румынских консерваторов.
Министерство иностранных дел Франции в ответ на это заявило, что Париж ведет себя ответственно и уважает демократические институты, поэтому не вмешивается в электоральный процесс Бухареста. Позже Дуров сообщил о готовности лично прибыть в Румынию и дать соответствующие показания.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в тот же день высмеяла обвинения Бухареста в адрес Москвы во вмешательстве в президентские выборы. Она пошутила, что в этот процесс можно «только вляпаться», а не вмешаться.