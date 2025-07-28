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Допрос Павла Дурова завершился в Париже

Допрос основателя мессенджера Telegram и российского миллиардера Павла Дурова, которого задержали в Париже в августе 2024 года, завершился, и он покинул здание парижского суда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

Допрос основателя мессенджера Telegram и российского миллиардера Павла Дурова, которого задержали в Париже в августе 2024 года, завершился, и он покинул здание парижского суда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.

Процедура допроса длилась более девяти часов. Дуров не стал комментировать свои действия для журналистов, которые дежурили у выхода. В шутливой форме он предложил представителям прессы вместе «пойти пешком до VIII округа», который находится в нескольких километрах от суда, но сам сразу же сел в такси, говорится в материале.

О повторном допросе стало известно вечером того же дня.

По информации Le Point, Дуров своими публичными высказываниями о вмешательстве Франции в президентские выборы в Румынии вызвал сильное раздражение у французских спецслужб.

Основатель Telegram 18 мая заявил, что к руководству платформы обратилось правительство одной из стран Западной Европы с просьбой о блокировке румынских консерваторов.

Министерство иностранных дел Франции в ответ на это заявило, что Париж ведет себя ответственно и уважает демократические институты, поэтому не вмешивается в электоральный процесс Бухареста. Позже Дуров сообщил о готовности лично прибыть в Румынию и дать соответствующие показания.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в тот же день высмеяла обвинения Бухареста в адрес Москвы во вмешательстве в президентские выборы. Она пошутила, что в этот процесс можно «только вляпаться», а не вмешаться.

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