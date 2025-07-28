Германия планирует передать Украине еще 11 систем ПВО IRIS-T

Германия планирует передать Украине еще 11 систем противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T. Об этом сообщает национальный телеканал N-tv.
Согласно заявлению источника, в прошлом году правительство ФРГ объявило о финансировании поставок систем IRIS-T немецкого производства на Украину. Отмечается, что Германия обещала передать киевскому режиму порядка 24 систем ПВО к 2026 году.
При этом телеканал сообщает, что в настоящее время в эксплуатации Киева уже находятся семь аналогичных систем. Они предназначены для перехвата крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении агентства Bloomberg, что Германия планирует выделять 9 млрд евро в год для поддержки Украины в течение следующих четырех лет.