Индия в декабре 2025 года отправит в космос корабль с роботом-гуманоидом

Индийская организация космических исследований (ISRO) планирует в декабре 2025 года запустить на орбиту корабль с гуманоидным роботом. Об этом сообщил председатель ISRO Ваннияперумал Нараянан, его слова приводит издание Odisha Bytes.
Полет станет этапом подготовки к первой индийской пилотируемой миссии «Гаганьян», запуск которой намечен на март 2027 года.
Робот по имени Виоммитра, имеющий женские черты, протестирует основные системы управления и жизнеобеспечения пилотируемого корабля. По словам главы ISRO, в 2026 году планируется провести еще два беспилотных запуска.
Успешное завершение этих миссий станет условием для старта пилотируемого полета.
Ранее сообщалось, что китайская технологическая компания UBTech Robotics разработала уникального гуманоидного робота Walker S2, который способен самостоятельно производить замену аккумулятора.