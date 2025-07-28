Боровшийся с деменцией экс-чемпион мира по боксу Кави умер в 72 года

Член Международного зала боксерской славы американец Дуайт Мухаммед Кави ушел из жизни на 73-м году после пятилетней борьбы с деменцией. Об этом сообщает AP.
Кави (при рождении — Брэкстон) начал заниматься боксом в тюрьме, где отбывал срок за вооруженное ограбление. В 1978 году, вскоре после освобождения, он стал профессиональным боксером в возрасте 25 лет, а в 1982 году принял ислам и изменил свое имя.
В 1981 году Кави стал чемпионом WBC в полутяжелом весе, а в 1985 году завоевал титул WBA в первом тяжелом весе, но в следующем году уступил его Эвандеру Холифилду. В 1988 году он потерпел нокаут от Джорджа Формана.
Кави завершил свою карьеру в 46 лет, имея на своем счету 41 победу (из них 25 — нокаутом), 11 поражений и 1 ничью. В 2004 году его включили в Международный зал славы бокса.