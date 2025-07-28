Боровшийся с деменцией экс-чемпион мира по боксу Кави умер в 72 года

Кави (при рождении — Брэкстон) начал заниматься боксом в тюрьме, где отбывал срок за вооруженное ограбление. В 1978 году, вскоре после освобождения, он стал профессиональным боксером в возрасте 25 лет, а в 1982 году принял ислам и изменил свое имя.