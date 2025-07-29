Невский проспект в Петербурге полностью перекроют на время ремонта

С. -ПЕТЕРБУРГ, 29 июл — РИА Новости. Невский проспект полностью перекроют в Санкт-Петербурге на время ремонта с 13 по 27 августа, но это будет происходить поэтапно, сообщил вице-губернатор Николай Линченко.
«Работа со снятием движения по Невскому проспекту пройдёт с 13 по 27 августа. Двадцать восьмого августа движение будет открыто. При этом поперечное движение по Адмиралтейскому проспекту, по Садовой, которую мы делали в прошлом году, по Литейному и по площади Восстания, которую ремонтировали в 2022 году будет сохраняться», — сказал Линченко в эфире телеканала Санкт-Петербург.
По его словам, ремонтные работы будут производиться поэтапно.
«Перед тем, как приступить к ремонту Невского проспекта, у нас начнутся подготовительные работы. С 4 по 8 августа мы сделаем Дворцовый проезд без перекрытия. И с 6 по 12 августа мы сделаем трамвайные пути на перекрестке Невского и Литейного. Чтобы сократить срок выполнения работ на Невском с трех месяцев до менее трех недель, мы полностью будем перекрывать движение на Невском, снимать всё движение. Перекрытие будет осуществляться в несколько этапов», — сказал он.
Всю более полную информацию по этапам перекрытий Невского проспекта власти пообещали выкладывать на своих ресурсах и в социальных сетях.
Ранее в июле государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) сообщала, что Невский проспект начнут ремонтировать с 3 августа. Работы продлятся до 3 сентября, движение транспорта планируется ограничивать поэтапно.
Невский проспект в Санкт-Петербурге проходит от Адмиралтейства до Александро-Невской Лавры и пересекает реку Мойку, канал Грибоедова и реку Фонтанку. Название магистрали в историческом центре города стало официальным с 1781 года.