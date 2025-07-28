Невский проспект в Петербурге полностью перекроют на время ремонта

«Перед тем, как приступить к ремонту Невского проспекта, у нас начнутся подготовительные работы. С 4 по 8 августа мы сделаем Дворцовый проезд без перекрытия. И с 6 по 12 августа мы сделаем трамвайные пути на перекрестке Невского и Литейного. Чтобы сократить срок выполнения работ на Невском с трех месяцев до менее трех недель, мы полностью будем перекрывать движение на Невском, снимать всё движение. Перекрытие будет осуществляться в несколько этапов», — сказал он.