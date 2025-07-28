FAZ: ЕК предупредила Киев о возможной полной приостановке финансовой помощи

Как сообщает украинское издание «Страна», информацию о соответствующем сигнале из ЕК Киеву также подтвердила депутат Верховной рады Иванна Климпуш-Цинцадзе. По словам чиновницы, Евросоюз может заморозить финансовую помощь, если ситуация с антикоррупционными органами в стране не разрешится.