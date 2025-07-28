Умерла весившая почти 500 кг участница шоу Андрея Малахова Майра Розалес

Майра стала известной после трагедии в 2008 году, когда погиб её племянник. Тогда она призналась, что случайно придавила мальчика. Позже выяснили, что причиной его смерти стало злостное обращение со стороны матери — сестры Майры. Эта трагедия подтолкнула женщину к кардинальным переменам в жизни. Процесс потери веса занял более двух лет и потребовал 11 операций. В числе операций были резекция желудка и удаление лишней кожи. Случай Майры стал знаковым в медицине. Для её транспортировки в больницу использовали кран, так как она не могла пройти через двери.