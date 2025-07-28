В Ростове ищут пропавшую 79-летнюю женщину

В Ростове с понедельника, 28 июля, разыскивают пропавшую 79-летнюю пенсионерку Людмилу (Валентину) Подкорытову. Женщина вышла из дома, но обратно так и не вернулась. Об этом сообщили поисковики «ЛизаАлерт».