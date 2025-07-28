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В Ростове ищут пропавшую 79-летнюю женщину

В Ростове пенсионерка вышла из дома и не вернулась.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

В Ростове с понедельника, 28 июля, разыскивают пропавшую 79-летнюю пенсионерку Людмилу (Валентину) Подкорытову. Женщина вышла из дома, но обратно так и не вернулась. Об этом сообщили поисковики «ЛизаАлерт».

Известно, что рост дончанки 165 сантиметров, она худощавого телосложения, глаза серые, а волосы седые.

В день исчезновения на ростовчанке была серая майка, черные брюки и серые туфли.

В сообщении говорится, что Людмила (Валентина) нуждается в медицинской помощи.

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