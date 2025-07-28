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WSJ: Трамп уклонился от ответа о конкретных мерах против РФ после ультиматума

Президент США Дональд Трамп не предоставил конкретной информации о том, какие именно меры он планирует применить в отношении России после истечения срока ранее выдвинутого ультиматума.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

Президент США Дональд Трамп не предоставил конкретной информации о том, какие именно меры он планирует применить в отношении России после истечения срока ранее выдвинутого ультиматума.

Как сообщает The Wall Street Journal (WSJ), Трамп упомянул о возможных санкциях, тарифах и «вторичных тарифах», но не детализировал свои намерения. Аналитики выражают скептицизм относительно эффективности нового ультиматума. Эд Арнольд из Королевского института объединенных служб полагает, что президент России Владимир Путин может проигнорировать пошлины Трампа, что ослабит рычаги влияния США на Россию и может привести к нежелательным последствиям, говорится в статье.

Трамп в ходе встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером заявил о том, что намерен сократить 50-дневный срок, который отвел на достижение мира между Россией и Украиной.

СМИ сообщили, что изначальный ультиматум Трампа стал подарком для российского президента Владимира Путина. Кроме того, появилась информация, что американский президент в ходе телефонного разговора призвал своего украинского коллегу Владимира Зеленского перейти в наступление против России.

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