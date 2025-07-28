WSJ: Трамп уклонился от ответа о конкретных мерах против РФ после ультиматума

Как сообщает The Wall Street Journal (WSJ), Трамп упомянул о возможных санкциях, тарифах и «вторичных тарифах», но не детализировал свои намерения. Аналитики выражают скептицизм относительно эффективности нового ультиматума. Эд Арнольд из Королевского института объединенных служб полагает, что президент России Владимир Путин может проигнорировать пошлины Трампа, что ослабит рычаги влияния США на Россию и может привести к нежелательным последствиям, говорится в статье.